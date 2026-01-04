В центре Москвы вспыхнул автомобиль

На Тверской улице в центральной части Москвы произошло возгорание автомобиля Nissan, передает Telegram-канал SHOT. Огонь охватил транспортное средство мгновенно.

По информации канала, в данный момент на месте происшествия задействованы экстренные службы, которые уже ликвидировали пожар. Причины возгорания уточняются. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в жилом доме города Первоуральска Свердловской области произошел взрыв газа, после которого загорелись три квартиры. По предварительным данным, пострадал один человек. Пожарные спасли двоих, еще пятеро эвакуировались самостоятельно. На месте происшествия работали 15 сотрудников экстренных служб и использовались шесть единиц техники для ликвидации последствий.

До этого в Дзержинске Нижегородской области фейерверк, запущенный в честь праздника, пробил окно и влетел в квартиру, где затем взорвался. Это привело к возгоранию, которое уничтожило часть вещей в комнате. Хозяин квартиры услышал необычные звуки и обнаружил следы салюта. На место происшествия прибыли спасатели МЧС, которые успешно ликвидировали пожар.