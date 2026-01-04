Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 11:15

Праздничный фейерверк обернулся пожаром в квартире

В Дзержинске фейерверк залетел в квартиру и устроил пожар

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Дзержинске Нижегородской области праздничный фейерверк пробил окно, влетел в квартиру и взорвался, передает Telegram-канал SHOT. В результате в комнате вспыхнул огонь, уничтоживший часть вещей.

По информации канала, хозяин квартиры услышал необычные звуки. Когда он зашел в соседнюю комнату, его внимание привлекли следы салюта.

На место происшествия прибыли спасатели МЧС из Нижегородской области, которые успешно ликвидировали пожар. Обошлось без пострадавших.

Ранее в Санкт-Петербурге шестилетний ребенок получил травму во время новогодних праздников — у него взорвался фейерверк во дворе дома. Мальчик был доставлен в клинику СПбГПМУ с рваной раной левой кисти. Врачи провели операцию, обработав повреждение и установив необходимые конструкции для восстановления. Сейчас медики прогнозируют полное восстановление функций руки ребенка.

До этого в новогоднюю ночь в немецком Билефельде погибли два 18-летних юноши. Причиной их смерти стали инциденты, связанные с использованием самодельных фейерверков. Несчастные случаи произошли в разных частях города.

Нижегородская область
фейерверки
пожары
пиротехника
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская армия поразила цеха производства и сборки беспилотников ВСУ
Магнитные бури сегодня, 4 января: что будет завтра, мигрени, головокружение
Основателя «Белой масти» признали склонным к побегам
«Договорняк»: названа важная деталь в захвате Мадуро
Треш-блогершу задержали за надругательство над могилой матери
В Гонконге при пожаре в ЖК погиб человек
Россиянам с задержанного в Финляндии судна запретили выезд из страны
Российские бойцы освободили Подолы
Бесплатный отдых с детьми в Москве: идеи и адреса
Психолог раскрыла простой рецепт новогоднего настроения на работе
Раскрыта ключевая ошибка США при захвате Мадуро
Леди Гага и другие: зарубежные звезды, пережившие изнасилование
Автомобиль взлетел на воздух в Киеве
В Госдуме раскрыли, что происходит с законом о возвращении пива на стадионы
«Не надо суетиться»: глава СПЧ обратился к муфтиям насчет намазов в метро
Леонид Якубович чуть не стал жертвой телефонных мошенников
Трамп пригрозил еще трем странам конфликтом после атаки на Венесуэлу
«Было принято решение»: Варшавер отреагировал на слухи об удалении опухоли
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон и Камилла борются за власть
Казанский аэропорт не принимает рейсы из-за метели
Дальше
Самое популярное
«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно
Общество

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно

«Кинжалы» лютуют, Зеленского высмеяли в США: новости СВО к вечеру 2 января
Россия

«Кинжалы» лютуют, Зеленского высмеяли в США: новости СВО к вечеру 2 января

Курицу в сметане больше не тушу. Готовлю шкмерули по-грузински — соус нежнее, а вкус ярче
Общество

Курицу в сметане больше не тушу. Готовлю шкмерули по-грузински — соус нежнее, а вкус ярче

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.