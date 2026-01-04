Праздничный фейерверк обернулся пожаром в квартире В Дзержинске фейерверк залетел в квартиру и устроил пожар

В Дзержинске Нижегородской области праздничный фейерверк пробил окно, влетел в квартиру и взорвался, передает Telegram-канал SHOT. В результате в комнате вспыхнул огонь, уничтоживший часть вещей.

По информации канала, хозяин квартиры услышал необычные звуки. Когда он зашел в соседнюю комнату, его внимание привлекли следы салюта.

На место происшествия прибыли спасатели МЧС из Нижегородской области, которые успешно ликвидировали пожар. Обошлось без пострадавших.

Ранее в Санкт-Петербурге шестилетний ребенок получил травму во время новогодних праздников — у него взорвался фейерверк во дворе дома. Мальчик был доставлен в клинику СПбГПМУ с рваной раной левой кисти. Врачи провели операцию, обработав повреждение и установив необходимые конструкции для восстановления. Сейчас медики прогнозируют полное восстановление функций руки ребенка.

До этого в новогоднюю ночь в немецком Билефельде погибли два 18-летних юноши. Причиной их смерти стали инциденты, связанные с использованием самодельных фейерверков. Несчастные случаи произошли в разных частях города.