03 января 2026 в 18:14

Подросток взорвал петарду в банке и едва не остался без глаза

В Ижевске двое детей получили травмы из-за петард

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Двое детей из Ижевска в Удмуртии пострадали в результате неосторожного обращения с пиротехникой, сообщили в управлении МЧС России по региону. Один из них, первоклассник, получил тяжелую травму глаза, взорвав петарду в жестяной банке из-под газированного напитка. Его доставили в больницу.

Из-за неосторожного обращения с пиротехникой пострадали двое детей в Удмуртии. Оба случая произошли в Ижевске в первый день нового года, — говорится в сообщении.

Вторым пострадавшим оказался 15-летний подросток. По данным ведомства, мальчик отвлекся, в результате чего пиротехника взорвалась у него в руках. Школьнику потребовалась помощь медиков.

Ранее житель Уфы запустил фейерверк на центральной площади во время празднования Нового года, однако он сработал рядом с людьми и праздничными конструкциями. Залпы полетели в декоративную фигуру Деда Мороза. Конструкция моментально загорелась и выгорела за несколько минут.

Тем временем в Грузии во время празднования Нового года москвич едва не лишился руки из-за неисправной петарды. При запуске фейерверка одна из петард сдетонировала прямо в его руке.

