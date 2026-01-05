В Минздраве напомнили об опасностях при запуске фейерверка

В Минздраве напомнили об опасностях при запуске фейерверка Травматолог Малышев: при запуске фейерверка можно получить травмы глаз и ожоги

Неправильное использование пиротехники может привести к тяжелым травмам, напомнил в беседе с РИА Новости травматолог-ортопед, кистевой хирург, врач экстренного поста приемного отделения НМИЦ травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена Минздрава России Владислав Малышев. По его словам, в новогодний период резко возрастает число случаев с отрывами пальцев, переломами кисти, травмами глаз и ожогами.

Чаще всего страдают именно руки, которые удерживают петарду или фейерверк. Травмы носят массивный и необратимый характер, делая невозможным пришивание оторванных сегментов и полноценное восстановление функции конечности.

Какие травмы встречаются чаще всего: на первом месте — травмы кисти, поскольку именно руки удерживают пиротехническое устройство. Наиболее распространены отрывы сегментов пальцев и кисти; множественные переломы костей кисти, повреждения сухожилий сгибателей, обширные дефекты мягких тканей, — рассказал врач.

Также, по словам специалиста, распространены травмы глаз, ожоги лица и верхней половины туловища, а при взрыве на корточках — повреждения паховой области. Основными причинами травм являются нарушение инструкции, использование некачественной или самодельной пиротехники, а также попытки повторно поджечь фитиль, если устройство не сработало сразу. Алкогольное опьянение, отмечает Малышев, значительно повышает риски, хотя большинство пострадавших — трезвые люди.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске Нижегородской области праздничный фейерверк пробил окно, влетел в квартиру и взорвался. В результате в комнате вспыхнул огонь, уничтоживший часть вещей.