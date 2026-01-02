Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 12:10

Москвич едва не лишился руки из-за опасной петарды

Москвичу разорвало руку петардой во время празднования Нового года в Грузии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Во время празднования Нового года в Грузии москвич едва не лишился руки из-за неисправной петарды, сообщает Telegram-канал SHOT. Происшествие случилось во дворе дома родственников, где мужчина отдыхал с семьей. При запуске фейерверка одна из петард сдетонировала прямо в его руке.

В результате взрыва у пострадавшего была разорвана рука. Его в экстренном порядке доставили в больницу, где хирурги провели операцию. Медикам удалось остановить кровотечение, зашить раны и сохранить пальцы пострадавшего.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере пятеро жителей Татарстана получили травмы при использовании пиротехники в новогоднюю ночь. По данным МЧС, одним из них оказался 36-летний мужчина. Его доставили в Республиканскую клиническую офтальмологическую больницу.

До этого в Дмитрове Московской области подросток чуть не лишился глаза после неудачного взрыва фейерверка. Семья решила устроить небольшое пиротехническое шоу на своем участке, но все пошло не по плану. Мальчик, держа в руках петарду, не успел отойти на безопасное расстояние, когда она взорвалась у него перед лицом.

Москва
петарды
травмы
происшествия
