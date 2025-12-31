Подросток едва не остался без глаза из-за фейерверка В Московской области снаряд для фейерверка взорвался подростку в лицо

В Дмитрове Московской области подросток чуть не лишился глаза после неудачного взрыва фейерверка, передает Telegram-канал Baza. Семья решила устроить небольшое пиротехническое шоу на своем участке, но все пошло не по плану.

Мальчик, держа в руках петарду, не успел отойти на безопасное расстояние, когда она взорвалась у него перед лицом. Родители пострадавшего утверждают, что продавец заверил их, будто фейерверк взлетит в воздух, а не взорвется вблизи.

Молодого человека госпитализировали на машине скорой помощи. У него серьезно повреждено глазное яблоко, он потерял слух на одно ухо, а также получил многочисленные порезы осколками на лице и руках.

Ранее руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал россиян отказаться от использования пиротехники в Новый год. Власти уже ввели ограничения на запуск салютов в 19 регионах России. Депутат подчеркнул необходимость соблюдения мер безопасности и призвал граждан с пониманием отнестись к запретам. Отказ от фейерверков поможет предотвратить несчастные случаи в праздничные дни.