Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 12:58

Россиян попросили отказаться от новогодних фейерверков

Сергей Миронов призвал россиян отказаться от салютов на Новый год

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал россиян полностью отказаться от использования пиротехнических изделий в Новый год. В интервью РИА Новости политик подчеркнул необходимость проявлять заботу друг о друге и избегать лишних рисков.

Нужно быть бережнее и внимательнее друг к другу, чтобы потом не пришлось сожалеть о случившемся, — сказал Миронов.

По словам Миронова, отказ от фейерверков позволит предотвратить несчастные случаи. Парламентарий уточнил, что на данный момент власти 19 регионов России уже ввели официальные ограничения на запуск салютов, которые в ряде населенных пунктов будут действовать до конца каникул.

Депутат призвал граждан отнестись с пониманием к действующим запретам и мерам безопасности. Он подчеркнул, что в текущих условиях излишний шум и потенциально опасные развлечения неуместны.

Ранее юрист Илья Русяев предупредил, что запуск салюта между домами может повлечь за собой штраф в размере 20 тыс. рублей. По его словам, в случае нанесения ущерба имуществу или здоровью размер санкции увеличится вдвое.

Сергей Миронов
салюты
фейерверки
пиротехника
Новый год
