Россиян попросили отказаться от новогодних фейерверков

Руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал россиян полностью отказаться от использования пиротехнических изделий в Новый год. В интервью РИА Новости политик подчеркнул необходимость проявлять заботу друг о друге и избегать лишних рисков.
Нужно быть бережнее и внимательнее друг к другу, чтобы потом не пришлось сожалеть о случившемся, — сказал Миронов.
По словам Миронова, отказ от фейерверков позволит предотвратить несчастные случаи. Парламентарий уточнил, что на данный момент власти 19 регионов России уже ввели официальные ограничения на запуск салютов, которые в ряде населенных пунктов будут действовать до конца каникул.
Депутат призвал граждан отнестись с пониманием к действующим запретам и мерам безопасности. Он подчеркнул, что в текущих условиях излишний шум и потенциально опасные развлечения неуместны.
Ранее юрист Илья Русяев предупредил, что запуск салюта между домами может повлечь за собой штраф в размере 20 тыс. рублей. По его словам, в случае нанесения ущерба имуществу или здоровью размер санкции увеличится вдвое.