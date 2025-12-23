Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 декабря 2025 в 03:20

«Крупный штраф»: названы места, откуда нельзя запускать салюты

Юрист Русяев: за салют между домами могут оштрафовать на 20 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Запуск салюта между домами может повлечь за собой штраф в размере 20 тыс. рублей, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, в случае нанесения ущерба имуществу или здоровью размер санкции увеличится вдвое.

Когда салют запускают между жилыми домами или, например, на тесной парковке, правовая квалификация почти всегда строится вокруг нарушения требований пожарной безопасности. На практике применяется статья 20.4 КоАП РФ. Для граждан по общему составу предусмотрено предупреждение либо крупный штраф 5–15 тыс. рублей, а при действующем особом противопожарном режиме — 10–20 тыс. рублей. Если нарушение привело к пожару и при этом было повреждено чужое имущество либо причинен легкий или средней тяжести вред здоровью, санкция для граждан увеличивается до 40–50 тыс. рублей, — предупредил Русяев.

Он подчеркнул, что «неподготовленное место» в таких ситуациях — это совокупность конкретных факторов, зафиксированных в материалах проверки. По словам юриста, к ним относятся плотная застройка, отсутствие свободных зон, реальный риск попадания заряда в окна или на балконы, а также нарушение требований инструкции по установке и ориентации батареи.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что хранение пиротехники на балконе грозит штрафом в 50 тыс. рублей. По его словам, балкон или лоджия — это зона повышенного риска, и размещение там салютов часто считается нарушением противопожарного режима.

россияне
штрафы
Новый год
законы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван самый нежирный сорт красной рыбы
Замгендиректора «Проминвеста» арестовали за аферу с ВПК на 2,4 млрд рублей
Рособрнадзор полностью приостановил действие лицензии «Шанинки»
Одной категории россиян повысят пенсию в два раза в 2026 году
Уже бредит от испуга: почему генсек НАТО грозит отправить солдат на Украину
Утонули в реке или отравились: названы новые версии пропажи Усольцевых
Трамп раскрыл, что США сделают с перехваченными венесуэльскими танкерами
В Госдуме предложили запретить продажу «детского шампанского»
Названо новогоднее блюдо, ставшее идеальным приемом пищи
Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов и пожаре в Буденновске
Трамп рассказал о ходе переговоров по Украине
Гороскоп 23 декабря: кому добавить романтики, кто на пороге перемен?
Трамп поддержал план строительства двух новых линкоров для ВМС США
«Крупный штраф»: названы места, откуда нельзя запускать салюты
Патрушев в двух словах охарактеризовал Россию как торгового партнера
Бьем по мостам, перемалываем технику: РФ не даст ЕС поставлять ВСУ оружие
В Германии опровергли миф о готовности России атаковать НАТО
SHOT сообщил о новой атаке ВСУ на российский город
Путин и Пиотровский раскрыли Пашиняну секрет Александровской колонны
Карбонара из доставки стала причиной массового отравления в Подмосковье
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.