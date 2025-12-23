«Крупный штраф»: названы места, откуда нельзя запускать салюты Юрист Русяев: за салют между домами могут оштрафовать на 20 тыс. рублей

Запуск салюта между домами может повлечь за собой штраф в размере 20 тыс. рублей, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, в случае нанесения ущерба имуществу или здоровью размер санкции увеличится вдвое.

Когда салют запускают между жилыми домами или, например, на тесной парковке, правовая квалификация почти всегда строится вокруг нарушения требований пожарной безопасности. На практике применяется статья 20.4 КоАП РФ. Для граждан по общему составу предусмотрено предупреждение либо крупный штраф 5–15 тыс. рублей, а при действующем особом противопожарном режиме — 10–20 тыс. рублей. Если нарушение привело к пожару и при этом было повреждено чужое имущество либо причинен легкий или средней тяжести вред здоровью, санкция для граждан увеличивается до 40–50 тыс. рублей, — предупредил Русяев.

Он подчеркнул, что «неподготовленное место» в таких ситуациях — это совокупность конкретных факторов, зафиксированных в материалах проверки. По словам юриста, к ним относятся плотная застройка, отсутствие свободных зон, реальный риск попадания заряда в окна или на балконы, а также нарушение требований инструкции по установке и ориентации батареи.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что хранение пиротехники на балконе грозит штрафом в 50 тыс. рублей. По его словам, балкон или лоджия — это зона повышенного риска, и размещение там салютов часто считается нарушением противопожарного режима.