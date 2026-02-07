Жители Люберец боялись пострадавшего от петарды подростка

Пострадавший от взрыва петарды молодой человек из Люберец часто вел себя неадекватно и пугал соседей, сообщили РЕН ТВ местные жители. Согласно их рассказам, он бросал пиротехнику под ноги людям, из-за чего его опасались.

Его даже побаиваются, когда он выходит на площадку. Он неадекватный бывает. И почему-то ходит один, без сопровождения, — отметили соседи подростка.

Ранее стало известно, что подросток из Люберец получил серьезные травмы из-за взрыва пиротехники. Инцидент произошел на улице Владлена Татарского, когда молодой человек, предположительно, поднял петарду, вынося мусор. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему ампутировали несколько пальцев.

Кроме того, момент взрыва петарды в руках подростка зафиксировала камера наружного наблюдения. На опубликованных кадрах видно, как 16-летний юноша берет пиротехническое изделие, после чего происходит сильная детонация. Испугавшись, он убежал домой, где его родители вызвали бригаду скорой медицинской помощи. После этого молодого человека госпитализировали.