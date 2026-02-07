Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 19:15

Жители Люберец боялись пострадавшего от петарды подростка

Пострадавший от детонации петарды подросток из Люберец пугал соседей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пострадавший от взрыва петарды молодой человек из Люберец часто вел себя неадекватно и пугал соседей, сообщили РЕН ТВ местные жители. Согласно их рассказам, он бросал пиротехнику под ноги людям, из-за чего его опасались.

Его даже побаиваются, когда он выходит на площадку. Он неадекватный бывает. И почему-то ходит один, без сопровождения, — отметили соседи подростка.

Ранее стало известно, что подросток из Люберец получил серьезные травмы из-за взрыва пиротехники. Инцидент произошел на улице Владлена Татарского, когда молодой человек, предположительно, поднял петарду, вынося мусор. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему ампутировали несколько пальцев.

Кроме того, момент взрыва петарды в руках подростка зафиксировала камера наружного наблюдения. На опубликованных кадрах видно, как 16-летний юноша берет пиротехническое изделие, после чего происходит сильная детонация. Испугавшись, он убежал домой, где его родители вызвали бригаду скорой медицинской помощи. После этого молодого человека госпитализировали.

Люберцы
подростки
петарды
взрывы
травмы
