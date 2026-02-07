Взрыв петарды в руках подростка попал на видео Взрыв петарды в руках подростка в подмосковных Люберцах попал на видео

В подмосковных Люберцах взрыв петарды в руках подростка попал на камеры наружного наблюдения, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. На опубликованных кадрах видно, как 16-летний парень берет пиротехническое изделие, после чего происходит мощный взрыв.

По данным следствия, взрывом подростку оторвало часть большого пальца. Испугавшись, он побежал домой, откуда родители вызвали скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелой травмой.

По предварительной версии, мальчик мог найти петарду возле мусорных баков или принести с собой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее в московском районе Коптево раздался громкий звук, напоминающий взрыв. Оказалось, что это дети привязали петарду к игрушкам и запустили ее. Прибывшие на место правоохранители нашли разорванные игрушки и запах пороха. Проверка подтвердила, что опасности нет.

Кроме того, в Москве была задержана 24-летняя женщина, подложившая упаковку петард под автомобиль на закрытой стоянке. Очевидец вовремя заметил возгорание и потушил его. Сама подозреваемая заявила, что на такой поступок ее вынудили мошенники.