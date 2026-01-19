Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 10:09

Москвичку задержали за подложенные под автомобиль петарды

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Жительница Москвы положила под автомобиль упаковку петард и подожгла их, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России. Полиция задержала злоумышленницу. Она утверждает, что ее вынудили это сделать мошенники.

В Москве оперативники уголовного розыска отдела МВД России по району Замоскворечье задержали 24-летнюю местную жительницу, подозреваемую в хулиганстве, — сказали в пресс-службе.

Сотрудники полиции сообщили, что женщина пробралась на закрытую стоянку и подложила петарды под машину марки Volkswagen, зарегистрированную на юрлицо. Сотрудник организации увидел пламя, достал петарды из-под автомобиля и потушил возгорание.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили планировавшийся украинскими спецслужбами теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае. В городе Чусовом задержали гражданина РФ 1972 года рождения, который действовал по указке мошенников.

До этого сообщалось, что в Ставрополе сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнюю девушку, которая под влиянием телефонных мошенников готовила теракт против российского военнослужащего. Девушка планировала установить самодельное взрывное устройство, полученное от украинских силовиков, на одном из автомобилей возле воинской части.

