Американский музыкант Нил Седака умер в возрасте 86 лет

Известный американский музыкант Нил Седака скончался в возрасте 86 лет, сообщила его семья в соцсетях. Родные артиста подчеркнули, что это большая потеря для них и для всего мира.

Причину смерти они не раскрывают. Однако Седаку в пятницу доставили в больницу в Лос-Анджелесе из-за плохого самочувствия.

Настоящая легенда рок-н-ролла, источник вдохновения для миллионов, но что важнее всего — по крайней мере, для тех из нас, кому посчастливилось его знать, — невероятный человек, которого нам будет очень не хватать, — отметили они.

Известно, что пик знаменитости Седаки пришелся на 60-е годы прошлого века. Среди наиболее известных хитов — « Oh! Carol» «Laughter in the Rain» и «Breaking Up is Hard to Do».

До этого в возрасте 89 лет скончалась советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова. Она получила широкую известность как ведущая первых выпусков КВН. Также ведущая была знакома зрителям по работе в популярных детских и молодежных программах, таких как «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник» и «Веселые нотки».

Также стало известно, что барабанщик англо-ирландской фолк-панк-группы The Pogues Эндрю Ранкен умер в возрасте 72 лет. Как написала пресс-служба коллектива, артист был одним из основателей группы. Также в возрасте 70 лет скончался основатель известной британской синти-поп-группы Blancmange Стивен Ласкомб.