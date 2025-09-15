Скончался лидер легендарной британской поп-группы

Основатель легендарной британской синти-поп-группы Blancmange Стивен Ласкомб ушел из жизни в возрасте 70 лет, сообщает Mirror. Сооснователь коллектива Нил Артур выразил соболезнования в связи с трагедией.

С разбитым сердцем. Покойся с миром, Стивен. Люблю тебя вечно, — написал Артур.

Коллектив добился международного признания в 1980-е годы благодаря таким хитам, как Living on the Ceiling, Waves, Blind Vision и Don't Tell Me. Группа, основанная в 1979 году, выпустила три студийных альбома: Happy Families (1982), Mange Tout (1984) и Believe You Me (1985). После распада в 1986 году музыканты воссоединились в конце 2000-х, выпустив в 2011 году альбом Blanc Burn. Вскоре после этого Ласкомб покинул группу по медицинским показаниям — ему диагностировали аневризму брюшной аорты.

Ранее в возрасте 71 года ушел из жизни сооснователь «Аквариума» Анатолий Гуницкий, известный как Джордж. Об этом рассказал лидер коллектива Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он выразил соболезнования в связи с уходом товарища.