«Он смог выплыть»: в Якутии раскрыли новые детали провала машины под лед В Якутии нашли тело одного из утонувших при провале машины под лед

Спасатели нашли тело 60-летнего мужчины, провалившегося на автомобиле под лед на реке Лене в Якутске, сообщили в Службе спасения Якутии. По предварительным данным, в затонувшем транспорте были два человека, в том числе один ребенок. При этом погибший мужчина смог выплыть, но спастись ему не удалось.

Тело одного из пострадавших сегодня на Даркылахе из затонувшей машины найдено на берегу полыньи. Это мужчина примерно лет 60. Он смог выплыть, но спастись ему не удалось, — говорится в публикации.

В службе спасения добавили, что водолазы продолжают спускаться в воду и искать людей. Отмечается, что температура воздуха в Якутске держится на отметке минус 44 градуса. На опубликованных кадрах видно, как один из спасателей погружается в ледяную воду, держась за трос.

Трагедия произошла в Якутии в субботу, 27 декабря. По данным Следственного комитета России, четверых пострадавших доставили в больницу. Предполагается, что жители региона вышли на лед на автомобиле, не предназначенном для использования в качестве переправы.