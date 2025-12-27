Машина с людьми провалилась под лед на участке реки Лены Минимум два человека провалились под лед и погибли в Якутии

Автомобиль с людьми провалился под лед на участке реки Лены в Якутии, сообщили в управлении Следственного комитета России по республике. По предварительной оценке, в результате погибли два человека. Кроме того, еще четверых пострадавших доставили в больницу.

Уточняется, что жители региона вышли на лед на автомобиле, не предназначенном для использования в качестве переправы. По факту гибели людей сотрудниками регионального Следкома проводится процессуальная проверка.

