27 декабря 2025 в 07:12

Машина с людьми провалилась под лед на участке реки Лены

Минимум два человека провалились под лед и погибли в Якутии

Автомобиль с людьми провалился под лед на участке реки Лены в Якутии, сообщили в управлении Следственного комитета России по республике. По предварительной оценке, в результате погибли два человека. Кроме того, еще четверых пострадавших доставили в больницу.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека. Еще четверо, в том числе водитель, доставлены в медицинское учреждение, находятся на стационарном лечении, — говорится в сообщении.

Уточняется, что жители региона вышли на лед на автомобиле, не предназначенном для использования в качестве переправы. По факту гибели людей сотрудниками регионального Следкома проводится процессуальная проверка.

Ранее в Нижнем Новгороде спасли рыбака, который провалился под лед. Прохожие попытались ему помочь, но до приезда спасателей их усилия не дали результата. Инцидент произошел в Автозаводском районе на озере Земснаряд. Мужчину удалось обвязать веревкой и вытащить на сушу. Пострадавшего доставили в больницу с признаками переохлаждения.

