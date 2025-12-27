В МИД РФ раскрыли, что легализует Киев в качестве подписанта соглашений

В МИД РФ раскрыли, что легализует Киев в качестве подписанта соглашений Мирошник: только выборы могут легализовать Украину как подписанта соглашений

Проведение полностью демократических выборов является ключевым условием для признания легитимности украинской стороны как участника мирных переговоров, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник. По его словам, подобное голосование должно соответствовать всем международным стандартам, пишет газета «Известия».

Только голосование с соблюдением всех демократических норм может легализовать сторону Украины как подписанта мирных соглашений, — указал посол.

Дипломат отметил, что выборы на Украине станут только одним маленьким шагом в большом процессе урегулирования. Оно должно предусматривать целый перечень мер, который сейчас обсуждается.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к проведению выборов в стране. Однако Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой уверен, что эти слова стали простым блефом со стороны главы государства. По его мнению, украинский политик «переобувается в воздухе», поскольку загнан в угол. Генерал подчеркнул, что Зеленский старается любыми способами сохранить роль миротворца, но у него это практически не получается.