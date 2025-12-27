Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 06:51

В МИД РФ раскрыли, что легализует Киев в качестве подписанта соглашений

Мирошник: только выборы могут легализовать Украину как подписанта соглашений

Киев Киев Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Проведение полностью демократических выборов является ключевым условием для признания легитимности украинской стороны как участника мирных переговоров, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник. По его словам, подобное голосование должно соответствовать всем международным стандартам, пишет газета «Известия».

Только голосование с соблюдением всех демократических норм может легализовать сторону Украины как подписанта мирных соглашений, — указал посол.

Дипломат отметил, что выборы на Украине станут только одним маленьким шагом в большом процессе урегулирования. Оно должно предусматривать целый перечень мер, который сейчас обсуждается.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к проведению выборов в стране. Однако Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой уверен, что эти слова стали простым блефом со стороны главы государства. По его мнению, украинский политик «переобувается в воздухе», поскольку загнан в угол. Генерал подчеркнул, что Зеленский старается любыми способами сохранить роль миротворца, но у него это практически не получается.

выборы
Украина
Владимир Зеленский
соглашения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Родные мои»: в Норильске многодетная мать заморила младенца голодом
Семь БПЛА сбили над двумя регионами России за ночь
Шарлотка по-новогоднему: как классическая, но лучше — с ароматом праздника!
Машина с людьми провалилась под лед на участке реки Лены
ВСУ продолжают «кошмарить» мирных жителей Херсонской области
В Белом доме назвали точные дату и время встречи Трампа и Зеленского
От +4 до -50 на Новый год: какая погода будет в РФ с 29 декабря по 4 января
ВСУ оставили заминированные ловушки при отступлении в Запорожской области
В МИД РФ раскрыли, что легализует Киев в качестве подписанта соглашений
Салат «Нежность» с курицей и черносливом на Новый год: просто и вкусно
В Госдуме выдвинули идеи по поводу выходных, отпусков и рабочих недель
Умерла последняя из пяти сестер Дион
Прямой потомок Екатерины II рассказал о внутренней «русскости»
Пресс-секретарь Белого дома объявила неожиданную для всех новость
Два человека пострадали при перестрелке в здании шерифа в США
Окружение Трампа придумало путь для нормализации отношений РФ и ЕС
«Это работа под давлением»: истории спасателей из необычных отрядов МЧС
К чему снится курить сигареты: предвестие беды или удачи?
Назван срок оглашения приговора по делу об убийстве генерала Кириллова
Елочка, гори: как самый русский город Эстонии бросил вызов русофобии
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.