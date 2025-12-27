Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 декабря

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 декабря

Украинские военные атаковали российские регионы беспилотниками. Какие территории оказались в опасности в ночь на 27 декабря?

Какие регионы ВСУ пытались атаковать ночью 27 декабря

Силы ПВО ВС России сбили четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. Они относились к аппаратам самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три БПЛА — над территорией Республики Крым, один БПЛА — над акваторией Черного моря», — говорилось в сообщении.

Украинские военные атаковали беспилотником электрические сети в Пологовском округе Запорожской области, написал губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, без электроснабжения остались более 14 тыс. абонентов.

«Более 14 тыс. абонентов остались без электроснабжения в результате удара беспилотников противника по электрическим сетям Пологовского муниципального округа», — отметил глава региона.

На территории Тульской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, о чем в своем Telegram-канале предупредил глава региона Дмитрий Миляев.

«Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», — напомнил он.

Мирная жительница пострадала в результате удара Вооруженных сил Украины по Красноармейску, передавал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«В Красноармейске в результате атаки ударного БПЛА пострадала женщина 1967 г. р., ей оказывается необходимая медицинская помощь», — отметил политик.

Кроме того, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, информировала пресс-служба Минобороны РФ.

«Четыре БПЛА — над территорией Краснодарского края, три БПЛА — над территорией Республики Адыгея», — следовало из сообщения.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 26 декабря атаку БПЛА отразили в Волгоградской области, заявил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, пострадавших и повреждений не было, передавал Telegram-канал администрации региона.

«Ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. На данный момент пострадавших и повреждений объектов нет», — указал он.

Мужчина получил ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. Инцидент произошел в Глушковском районе, когда местный житель ехал на велосипеде.

«Беспилотник нанес удар по местному жителю, когда он ехал на велосипеде между селами Самарка и Марково. У него <…> осколочные ранения головы, рук и ног», — сказано в публикации.

Пострадавший с повреждениями средней тяжести доставлен в областную больницу, добавил губернатор. Медицинские работники оказывают ему всю необходимую помощь, заключил он.

Российские системы ПВО за пять часов сбили 48 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами страны, сообщили в Министерстве обороны РФ. Большая часть дронов — 36 единиц — была уничтожена над территорией Брянской области. Также воздушные цели перехватывались над Белгородской (девять БПЛА), Калужской (два БПЛА) и Курской (один БПЛА) областями.

