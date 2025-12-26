Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 20:59

В Минобороны сообщили о четырех сбитых украинских беспилотниках

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Силы ПВО ВС России сбили четыре украинских беспилотника в период с 17.00 мск до 20.00 мск, сообщили в Минобороны. Они относились к аппаратам самолетного типа.

В период с 17.00 мск до 20.00 мск. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три БПЛА — над территорией Республики Крым, один БПЛА — над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские дроны повредили здания средней образовательной школы и магазина на территории Белгородской области. Источник в экстренных службах уточнил, что повреждения были обнаружены в утренние часы. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин предположил в беседе с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины могут накапливать беспилотники для масштабных ударов по территории России в период новогодних праздников. По его словам, снижение активности атак БПЛА в последнее время может свидетельствовать о подготовке к подобным действиям.

Россия
Минобороны
Крым
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Германии младенца Христа показали в необычном образе
Ванная как продолжение спальни: единый стиль через текстиль
Роднина, Тутберидзе, Плющенко: кому доставалось от Татьяны Тарасовой
ФТС раскрыла главные планы на 2026 год
В Госдуме заговорили о создании в России особого банка
Киркоров в течение полугода может лишиться участка на Москве-реке
Депутат опроверг информацию о владении BMW с откидными номерами
Ученый спрогнозировал интенсивность солнечной активности в 2026 году
Жена осужденного за хищения депутата сложила с себя полномочия
В правительстве рассказали о росте ВВП России
В Новосибирске ритуальщики по ошибке сорвали похороны женщины
Ученые раскрыли разницу между мужским и женским мозгом
Антиковидные меры в Петербурге продлили еще на год
Ночной комфорт: какие ткани помогают телу отдыхать глубже
Новый год без кредитов: как провести зимние каникулы и не набрать долгов
В Минобороны сообщили о четырех сбитых украинских беспилотниках
Израиль первым в мире признал независимость одного государства
Хакеры за ночь похитили более 553 млн рублей в одной криптовалюте
Чекунков поделился деталями ситуации с оттоком населения Дальнего Востока
В Росреестре не подтвердили слухи о тысячах сделок по «схеме Долиной»
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.