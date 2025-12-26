В Минобороны сообщили о четырех сбитых украинских беспилотниках

Силы ПВО ВС России сбили четыре украинских беспилотника в период с 17.00 мск до 20.00 мск, сообщили в Минобороны. Они относились к аппаратам самолетного типа.

В период с 17.00 мск до 20.00 мск. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три БПЛА — над территорией Республики Крым, один БПЛА — над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские дроны повредили здания средней образовательной школы и магазина на территории Белгородской области. Источник в экстренных службах уточнил, что повреждения были обнаружены в утренние часы. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин предположил в беседе с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины могут накапливать беспилотники для масштабных ударов по территории России в период новогодних праздников. По его словам, снижение активности атак БПЛА в последнее время может свидетельствовать о подготовке к подобным действиям.