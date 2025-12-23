Военэксперт раскрыл, почему ВСУ вдруг снизили активность атак БПЛА Военэксперт Дандыкин: ВСУ копят БПЛА для удара по России на Новый год

Вооруженные силы Украины могут накапливать беспилотники для масштабных ударов по территории России в период новогодних праздников, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, снижение активности атак БПЛА в последнее время свидетельствует о подготовке к подобным действиям.

Предположу, что ВСУ копят беспилотники для [ударов по РФ в период] новогодних праздников. Сейчас от них не так много прилетало. Ну и база для производства у Киева сужается, по ним колошматят постоянно. Украина любит убивать мирных людей, устраивать диверсии и так далее. Скорее всего, Киев попытается испортить россиянам праздники. На Украине же теперь отмечают Рождество по католическому календарю. Думаю, нашим ребятам из ПВО, да и всем, придется поработать. Надо быть аккуратным. Даже в тыл залетают, — высказался Дандыкин.

Ранее сообщалось, что за два часа российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 14 украинских беспилотников и один — над Воронежской областью. Атаку отражали с семи до девяти утра по московскому времени.