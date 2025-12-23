Российская ПВО сбила за два часа 15 украинских БПЛА

За два часа российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 14 украинских беспилотников и один — над Воронежской областью, сообщили в Минобороны России. Атаку отражали с 07:00 до 09:00 по московскому времени.

23 декабря т. г. в период с 07:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Воронежской области, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников над шестью российскими регионами в ночь на 23 декабря. По данным ведомства, больше всего БПЛА пытались атаковать Ростовскую область и Ставропольский край. В министерстве отметили, что над Ростовской областью и Ставропольским краем сбили 14 и семь беспилотников соответственно.

До этого в Минобороны сообщали, что с вечера 21 декабря по утро 22 декабря дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачен и уничтожен 41 беспилотник. С 23:30 до 07:00 мск три БПЛА были сбиты над территорией Краснодарского края и один — над Брянской областью. Еще два дрона уничтожили над акваторией Черного моря.