Более 40 БПЛА совершили налет на регионы России за ночь и утро

Более 40 БПЛА совершили налет на регионы России за ночь и утро Средства ПВО сбили 41 украинский беспилотник над Россией

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по России, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, всего с вечера 21 декабря по утро 22 декабря дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачен и уничтожен 41 вражеский объект.

Всего в ночное время с 20:00 21.12 до 07:00 мск 22.12 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, с 23:30 до 07:00 по московскому времени под удар попали два региона. В частности, три БПЛА сбили над территорией Краснодарского края и один — над Брянской областью. Еще два дрона уничтожили над акваторией Черного моря.

Ранее в поселке Волна Темрюкского района из-за атаки беспилотников повреждения получили два причала и два судна. Кроме того, там началось возгорание площадью до 1–1,5 тыс. квадратных метров.

До этого военкор Юрий Котенок обратил внимание, что Вооруженные силы Украины временно приостановили атаки на российские регионы. По его мнению, это может сигнализировать о подготовке масштабного удара.