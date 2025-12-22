Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 07:30

Более 40 БПЛА совершили налет на регионы России за ночь и утро

Средства ПВО сбили 41 украинский беспилотник над Россией

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по России, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, всего с вечера 21 декабря по утро 22 декабря дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачен и уничтожен 41 вражеский объект.

Всего в ночное время с 20:00 21.12 до 07:00 мск 22.12 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, с 23:30 до 07:00 по московскому времени под удар попали два региона. В частности, три БПЛА сбили над территорией Краснодарского края и один — над Брянской областью. Еще два дрона уничтожили над акваторией Черного моря.

Ранее в поселке Волна Темрюкского района из-за атаки беспилотников повреждения получили два причала и два судна. Кроме того, там началось возгорание площадью до 1–1,5 тыс. квадратных метров.

До этого военкор Юрий Котенок обратил внимание, что Вооруженные силы Украины временно приостановили атаки на российские регионы. По его мнению, это может сигнализировать о подготовке масштабного удара.

Минобороны РФ
МО РФ
ПВО
БПЛА
дроны
беспилотники
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры горящей электрички в Подмосковье
Стоимость платины побила рекорд 17-летней давности
Стоимость золота и серебра достигла исторического максимума
В ДНР поймали членов ОПГ с доходом более 18 млн рублей
Электричка загорелась в Подмосковье
Раскрыто имя водителя иномарки, взорвавшейся на юге Москвы
Новый вкус привычного винегрета: секрет в соленых грибочках
Появились новые данные о пострадавшем при взрыве авто в Москве
В Москве после взрыва автомобиля на парковке возбудили уголовное дело
Появились новые подробности мощного взрыва, который искорежил авто в Москве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 декабря
Названа предварительная причина взрыва машины на парковке в Москве
Правила игры в Тайного Санту: как организовать и выбрать подарок
Россиянам объяснили, как срубить елку к Новому году и не нарваться на штраф
Стало известно, какую сумму собрал фильм «Аватар-3» с начала проката
«Сокрушили Европу»: Орбан вынес вердикт санкционной политике против России
Нарколог назвал главные причины ухода в запой
Фетисов назвал тройку лучших спортсменов России 2025 года
«Слепые» расчеты ПВО, новая тактика ВС РФ: новости СВО к утру 22 декабря
Москвичи проснулись ранним утром от взрыва во дворе
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.