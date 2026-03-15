15 марта 2026 в 16:53

Спасатели справились с возгоранием на нефтебазе в Краснодарском крае

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Сотрудникам экстренных служб удалось полностью ликвидировать возгорание на нефтебазе в пригороде Тихорецка в Краснодарском крае, сообщили в оперативном штабе региона. Пожар начался посреди ночи из-за падения обломков сбитых беспилотников. Предварительно, обошлось без пострадавших.

На нефтебазе в пригороде Тихорецка полностью ликвидировали возгорание, возникшее из-за падения обломков БПЛА, — говорится в заявлении.

Накануне, 15 марта, в Краснодарском крае благополучно потушили пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе, вспыхнувший после падения обломков беспилотника. Возгорание ликвидировано силами экстренных служб.

Тем временем в Белгородской области из-за повреждений в результате обстрела со стороны украинской армии фиксируются перебои с водой, теплом и светом. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. При обстреле на территории одного из объектов энергетической инфраструктуры начался пожар. Также повреждены окна многоквартирного дома.

Краснодарский край
пожары
Нефтебазы
возгорания
огонь
спасатели
ВСУ
