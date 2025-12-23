Появились подробности ночной атаки ВСУ на российские регионы

Силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников над шестью российскими регионами за прошедшую ночь, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, больше всего БПЛА пытались атаковать Ростовскую область и Ставропольский край.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 22 декабря до 07:00 мск 23 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что над Ростовской областью и Ставропольским краем сбили 14 и семь беспилотников соответственно. По три БПЛА были уничтожены над Белгородской областью и Калмыкией, по одному — над Крымом и Курской областью.

Ранее в Минобороны сообщали, что с вечера 21 декабря по утро 22 декабря дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачен и уничтожен 41 беспилотник. С 23:30 до 07:00 мск три БПЛА были сбиты над территорией Краснодарского края и один — над Брянской областью. Еще два дрона уничтожили над акваторией Черного моря.