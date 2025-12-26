Покушение на офицера, юная террористка, 77 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 26 декабря

В ночь на 26 декабря над Россией сбили 77 украинских беспилотников. В Курской области дрон ударил по велосипедисту, мужчина получил ранения. В Ставрополе задержали 18-летнюю девушку за подготовку теракта против офицера Минобороны РФ по указанию иностранных кураторов. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами России сбили украинские беспилотники

В ночь на 26 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты, расположенные на российской территории, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 77 дронов противника.

По данным ведомства, 34 дрона сбили над Волгоградской областью, 23 — над Ростовской, по пять — над Калужской областью и Крымом. Кроме того, по три БПЛА уничтожили над Московским регионом и акваторией Черного моря, два — над Белгородской областью, по одному — над Воронежской и акваторией Азовского моря.

Под Курском украинский дрон ранил велосипедиста

Мужчина получил ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата на Курскую область, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«Беспилотник нанес удар по местному жителю, когда он ехал на велосипеде между селами Самарка и Марково. У него <…> осколочные ранения головы, рук и ног», — подчеркнул глава региона.

Пострадавший с повреждениями средней степени тяжести был доставлен в областную больницу, добавил губернатор. Медицинские работники оказывают ему всю необходимую помощь, заключил он.

За сутки под Белгородом получили ранения три жителя в результате обстрелов ВСУ

В Шебекинском округе Белгородской области за минувшие сутки от атак ВСУ пострадали три жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, в селе Новая Таволжанка при отражении удара FPV-дрона получил ранение боец подразделения «Орлан». Мужчину в тяжелом состоянии доставили в областную клиническую больницу. Еще два человека были ранены в Шебекино в результате удара дрона по автомобилю «Газель».

«Один мужчина госпитализирован в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Ночью в Ракитянскую ЦРБ с головной болью обратился второй мужчина. У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. Медицинская помощь оказана, лечение продолжит в амбулаторных условиях», — написал Гладков.

За что задержали юную россиянку в Ставрополе

В Ставрополе сотрудники ФСБ задержали 18-летнюю девушку, готовившую теракт в отношении офицера Минобороны РФ после того, как ее обманули телефонные мошенники, сообщили в Центре общественных связей ФСБ (ЦОС). Подозреваемая попала под влияние злоумышленников, напугавших ее уголовным преследованием.

«В Ставрополе предотвращена противоправная деятельность <...> жительницы Краснодарского края, которая по заданию спецслужб киевского режима готовила террористический акт в отношении военнослужащего Минобороны РФ», — подчеркнули в ЦОС.

Девушка собиралась закрепить самодельное взрывное устройство мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте, полученное от украинских силовиков, на автомобиле, который был припаркован около войсковой части. Ее задержали на месте с поличным. Было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на совершение теракта, а также о незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ.

ЦОС также опубликовал видеозапись с признанием девушки. «Свою вину полностью признаю и очень раскаиваюсь», — сказала девушка.

По словам задержанной, она взяла взрывное устройство и направилась на парковку воинской части. Там подозреваемая сфотографировала и сняла на видео автомобили, после чего отправила эти материалы куратору.

На кадрах задержания девушки видно, что робот-сапер изъял и обезвредил бомбу.

