Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 26 декабря: инфографика

В ночь на 26 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 77 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 34 — над территорией Волгоградской области, 23 — над территорией Ростовской области, пять — над территорией Калужской области, пять — над территорией Республики Крым, три — над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, три — над акваторией Черного моря, два — над территорией Белгородской области, один — над территорией Воронежской области и один — над акваторией Азовского моря», — заявили в Минобороны России.