Опубликованы кадры задержания готовившей теракт против офицера МО россиянки

Появились кадры, на которых сотрудники ФСБ задерживают девушку, готовившую теракт в Ставрополе. Как передает ТАСС, правоохранители остановили молодую женщину на улице возле парковки для автомобилей. При осмотре ее рюкзака внутри было обнаружено самодельное взрывное устройство.

После этого к месту задержания прибыл робот-сапер, который изъял и обезвредил бомбу. Также на видео зафиксирован момент, когда девушка перед задержанием шла по улице. Она снимала окружающую обстановку на камеру мобильного телефона и транслировала изображение в режиме реального времени своему куратору. Последний должен был дать ей указание, под какой именно автомобиль необходимо заложить самодельное взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнюю девушку, которая под влиянием телефонных мошенников готовила теракт против российского военнослужащего. Подозреваемая стала жертвой обмана. Мошенники, напугав ее возможным уголовным преследованием, склонили к противоправным действиям. Девушка планировала установить самодельное взрывное устройство, полученное от украинских силовиков, на одном из автомобилей возле военной части. Мощность СВУ составляла 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

До этого в ФСБ сообщали о предотвращении диверсии на нефтепроводе в Тюменской области. Целью террористов была диспетчерская станция магистрального нефтепровода компании «Транснефть». Подготовкой теракта, согласно данным ФСБ, занимался уроженец Винницкой области Украины. Он действовал по прямым указаниям украинских спецслужб.