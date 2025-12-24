Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 16:32

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на нефтепроводе

ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Тюменской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Федеральная служба безопасности предотвратила диверсию на нефтепроводе в Тюменской области, сообщили ТАСС в пресс-центре ЦОС. Целью террористической атаки должна была стать диспетчерская станция магистрального нефтепровода ПАО «Транснефть».

Подготовкой теракта занимался гражданин России, уроженец Винницкой области Украины, действовавший по прямому указанию украинских спецслужб. Злоумышленник являлся участником одной из запрещенных в РФ террористических организаций.

Следствие установило, что диверсант получил подробные инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства от кураторов. Он заранее приобрел все компоненты и оборудовал тайник в лесистой местности. 24 декабря мужчина прибыл к схрону, в этот момент сотрудники спецслужб попытались произвести задержание, но преступник открыл огонь. Ответным огнем сотрудников ФСБ террорист был нейтрализован.

На месте происшествия обнаружены компоненты взрывного устройства и огнестрельное оружие. Возбуждено уголовное дело, спецслужбы продолжают работу по выявлению возможных сообщников ликвидированного агента.

Ранее в Челябинске 20-летняя девушка пробралась на территорию полицейского участка и подожгла служебный автомобиль. Ее арестовали по обвинению в теракте.

ФСБ
теракты
Тюменская область
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прощание с актером Лобоцким 25 декабря: где пройдет, кого туда не пустят
Военэксперт ответил, где может быть размещен российский комплекс С-500
Организация для слежки за российской нефтью попала под удар
Продюсер объяснил, почему Ивлева не вернется в шоу-бизнес
Bloomberg признал рубль самой крепкой валютой в 2025 году
Путину передали список осужденных для помилования
В НМХЦ Пирогова обратились к Путину с призывом
Жительница Люберец может сесть на 18 лет за госизмену
Сын Байдена назвал два главных провала отца
Стало известно, когда самое крупное Солнце осветит Землю
В Эстонии выпустили предупреждение на счет «зеленых человечков»
Сотни ботинок времен викторианской эпохи заполонили пляж на западе Англии
Экс-аналитик ЦРУ оценил перспективы украинской армии
Пять уровней уюта: текстиль, который делает спальню местом восстановления
«Какая это звезда?»: экс-директор Киркорова высказался о Марго
В России смогут блокировать сайты без решения суда
Стало известно, как разные поколения россиян празднуют Новый год
Путин вручил Никите Михалкову высшую государственную награду
Москва ожидает рекордный турпоток в 2025 году
На «Госуслугах» проявится еще одна новая возможность
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья
Общество

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.