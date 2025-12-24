Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на нефтепроводе ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Тюменской области

Федеральная служба безопасности предотвратила диверсию на нефтепроводе в Тюменской области, сообщили ТАСС в пресс-центре ЦОС. Целью террористической атаки должна была стать диспетчерская станция магистрального нефтепровода ПАО «Транснефть».

Подготовкой теракта занимался гражданин России, уроженец Винницкой области Украины, действовавший по прямому указанию украинских спецслужб. Злоумышленник являлся участником одной из запрещенных в РФ террористических организаций.

Следствие установило, что диверсант получил подробные инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства от кураторов. Он заранее приобрел все компоненты и оборудовал тайник в лесистой местности. 24 декабря мужчина прибыл к схрону, в этот момент сотрудники спецслужб попытались произвести задержание, но преступник открыл огонь. Ответным огнем сотрудников ФСБ террорист был нейтрализован.

На месте происшествия обнаружены компоненты взрывного устройства и огнестрельное оружие. Возбуждено уголовное дело, спецслужбы продолжают работу по выявлению возможных сообщников ликвидированного агента.

Ранее в Челябинске 20-летняя девушка пробралась на территорию полицейского участка и подожгла служебный автомобиль. Ее арестовали по обвинению в теракте.