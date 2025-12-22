Россиянка подожгла полицейский автомобиль в Челябинске

Девушка пробралась на территорию полицейского участка в Челябинске и подожгла служебный автомобиль, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Ее арестовали по обвинению в теракте.

У 20-летней уроженки г. Троицка Челябинской области с целью дестабилизации деятельности органов власти, причинения значительного имущественного ущерба возник преступный умысел, направленный на совершение террористического акта путем поджога, — говорится в сообщении.

Следствие установило, что для осуществления задуманного девушка заранее купила легко воспламеняющиеся вещества и необходимые предметы для розжига огня. Она целенаправленно пришла ко входу центрального отделения полиции Челябинска, проникла внутрь территории учреждения, облила горючим веществом находившийся там полицейский автомобиль марки LADA Granta и подожгла его. При этом ей удалось создать угрозу гибели людей и повредить имущество, расположенное поблизости на территории отдела полиции.

Ранее сотрудника ГАИ в Санкт-Петербурге уволили после попытки кражи бензина и пожара. Он пытался слить топливо из служебной машины. Сообщается, что в процессе слива пары топлива воспламенились.