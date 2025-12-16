Сотрудника ГАИ в Петербурге уволили после попытки кражи бензина

Сотрудника ГАИ в Санкт-Петербурге уволили после попытки кражи бензина и пожара, сообщает «Петербург2» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Он пытался слить топливо из служебной машины.

Сообщается, что в процессе слива пары топлива воспламенились. В результате пожара были повреждены несколько автомобилей, никто из людей не пострадал. Действия инспектора квалифицировали как грубое нарушение служебной дисциплины и закона. Организована проверка.

Ранее сообщалось, что Советский районный суд Краснодара взыскал в государственный бюджет свыше 29,5 млн рублей, принадлежавших бывшей сотруднице городского УМВД. Гражданка была уволена по факту утраты доверия и пыталась оспорить данное решение в судебном порядке.