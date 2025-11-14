Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 19:36

Экс-сотрудница УМВД Краснодара лишилась миллионов рублей по решению суда

Суд взыскал 29,5 млн рублей с бывшей сотрудницы УМВД Краснодара Щелоковой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Советский районный суд Краснодара взыскал в государственный бюджет свыше 29,5 млн рублей, принадлежавших бывшей сотруднице городского УМВД, сообщила краевая прокуратура. Указанные денежные средства были изъяты у Виктории Щелоковой, занимавшей в 2021–2024 годах должность начальника штаба управления МВД.

Как следует из материалов, гражданка была уволена по факту утраты доверия и пыталась оспорить данное решение в судебном порядке. В июне 2025 года Первомайский районный суд отказал ей в удовлетворении иска о восстановлении на службе.

Ранее пресс-служба следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю сообщила о предъявлении обвинения одному из руководителей Приаргунского производственного горно-химического объединения в мошенничестве на 6,4 млн рублей. По данным следствия, должностное лицо вступило в преступный сговор с индивидуальным предпринимателем для организации хищения денежных средств предприятия в особо крупном размере.

Кроме того, администрация Ялты сообщила об увольнении заместителя главы муниципального образования Ирины Беломестновой после ее задержания по подозрению в получении взятки на 2,5 млн рублей. В отношении чиновницы применено дисциплинарное взыскание в виде освобождения от должности в связи с предъявленным уголовным обвинением.

