Раскрыта судьба арестованной за взятку замглавы администрации Ялты Арестованную за коррупцию замглавы администрации Ялты сняли с поста

Заместитель главы администрации Ялты Ирина Беломестнова уволена с должности после ареста по подозрению в получении взятки в размере 2,5 млн рублей, сообщили ТАСС в муниципальной администрации. К чиновнице применено дисциплинарное взыскание в виде увольнения в связи с предъявленными обвинениями.

К заместителю главы администрации города Ялты — начальнику департамента строительства и благоустройства администрации города Ялты Ирине Евгеньевне Беломестновой применены меры дисциплинарного взыскания в виде увольнения, — говорится в сообщении.

Ранее суд изъял в государственную собственность четыре квартиры и автомобиль, принадлежавшие матери экс-чиновника Комитета госстройнадзора Ленинградской области Романа Кирбабина, осужденного за коррупцию. Указанное имущество было приобретено в период его работы на государственной службе при отсутствии законных источников финансирования у матери.

Кроме того, в пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили об изъятии у экс-руководителя отдела судебных приставов Краснодарского края Ивана Квашуры восьми объектов недвижимости по решению суда. В доход государства обращено все имущество и денежные средства, приобретенные незаконным способом.