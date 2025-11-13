Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 19:44

Чиновника-коррупционера лишили недвижимости на 138 млн рублей

Суд Краснодара изъял у экс-главы отдела приставов имущество на 138 млн рублей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Суд Краснодара изъял у бывшего начальника отдела судебных приставов в Краснодарском крае Ивана Квашуры восемь объектов недвижимости, сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры. Государству досталось все его нажитое незаконным путем имущество и денежные средства.

В доход государства обращены коррупционно нажитое имущество и денежные средства на общую сумму более 138 млн рублей, — добавили в ведомстве.

Суд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры к бывшему начальнику межрайонного отдела, а также его родственникам и близким лицам. У Квашуры изъяли два жилых здания, четыре земельных участка общей площадью почти в два гектара, две квартиры в Краснодаре, а также на 77 млн рублей в денежном эквиваленте.

Ранее суд арестовал подозреваемого в коррупции директора Кизлярского медучилища в Дагестане. Его обвинили в даче взятки в размере 2 млн рублей сотруднику ФСБ и отправили под арест до 10 января. Директор пытался подкупить сотрудника, чтобы прекратить проверки финансовой и хозяйственной деятельности его училища. Однако тот от денег отказался, после чего директора задержали.

суды
коррупция
недвижимоcть
приставы
Краснодар
