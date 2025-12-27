Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 05:11

«Идет зачистка»: военэксперт сообщил о новых успехах ВС РФ в Донбассе

Марочко: российские силы начали зачистку территорий в Димитрове

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Российские военные завершили операцию по рассечению группировки Вооруженных сил Украины, оставшейся в Димитрове, и начали зачистку территории города, в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его данным, украинские подразделения в этом районе находятся в крайне сложном положении, лишены возможности организованного отступления и снабжения. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Касаемо Димитрова: по улице Центральной полностью разрезана украинская группировка. По сути, идет зачистка данного населенного пункта. У противника абсолютно нет никаких шансов выйти из города, — сказал он.

Марочко также уточнил, что в ходе зачистки российские солдаты продолжают находить в подвалах и укрытиях мирных жителей, оказывая им всю необходимую гуманитарную помощь. Ситуация в Димитрове развивается в соответствии с планами российского командования, направленными на полное установление контроля над этим стратегически важным населенным пунктом.

Ранее сообщалось, что российские подразделения продолжают продвижение на Донецком направлении. В районе населенного пункта Резниковка начались активные боевые действия. Минобороны РФ данные сообщения пока не комментировало.

