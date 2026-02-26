Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 17:32

Над Москвой перестали летать самолеты

Во Внуково и Шереметьево введены ограничения на прием и выпуск самолетов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в двух столичных аэропортах — Внуково и Шереметьево, сообщили в пресс-службе Росавиации. Меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

Аэропорты: Внуково, Шереметьево. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, суммарно в Москве временно приостановили работу уже четыре авиагавани. Ранее ограничения начали действовать в аэропортах Жуковский (Раменское) и Домодедово.

Ранее в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации уточнили, что такие меры также необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого в аэропорту Саванны загорелся двигатель Boeing 737-900 компании Delta Airlines. Лайнер экстренно вернулся и благополучно приземлился, после чего огонь перекинулся на траву. Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал.

Кроме того, «Ростех» разработал систему для предотвращения столкновений самолетов с птицами. Комплекс ОРНИ отслеживает до 100 особей в радиусе 10 км и автоматически управляет средствами отпугивания. Испытания в Пулково подтвердили его эффективность.

самолеты
аэропорты
ограничения
Росавиация
