Аэропорт Калуги временно закрылся

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в заявлении.

До этого временные ограничения ввели в аэропорту Казани. Воздушная гавань столицы Татарстана временно не принимала и не отправляла воздушные суда.

Аналогичные меры объявлялись и в аэропорту Саратова. Причины для введения ограничений также не озвучивались. Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Ранее сообщалось, что российские страховые компании фиксируют заметный рост числа происшествий с самолетами, происходящих на земле. Чаще всего инциденты случаются во время технического обслуживания или ремонтных работ в аэропортах. Среди регулярных проблем страховщики называют повреждения при погрузке багажа, забытые открытыми капоты двигателей, поломки во время буксировки, а также столкновения с трапами.