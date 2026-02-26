Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 02:27

Аэропорт Калуги временно закрылся

Росавиация: в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения, сообщили в Росавиации. По данным пресс-службы, меры необходимы для безопасности полетов.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в заявлении.

До этого временные ограничения ввели в аэропорту Казани. Воздушная гавань столицы Татарстана временно не принимала и не отправляла воздушные суда.

Аналогичные меры объявлялись и в аэропорту Саратова. Причины для введения ограничений также не озвучивались. Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Ранее сообщалось, что российские страховые компании фиксируют заметный рост числа происшествий с самолетами, происходящих на земле. Чаще всего инциденты случаются во время технического обслуживания или ремонтных работ в аэропортах. Среди регулярных проблем страховщики называют повреждения при погрузке багажа, забытые открытыми капоты двигателей, поломки во время буксировки, а также столкновения с трапами.

