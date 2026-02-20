Российский аэропорт временно перестал принимать и отправлять рейсы

В аэропорту Калуги введены временные ограничения, сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале. Там пояснили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что вечером 19 февраля в аэропортах Сочи и Геленджика также ввели временные ограничения. В Росавиации пояснили, что воздушные гавани перестали принимать и отправлять самолеты. Утром 20 февраля ограничения сняли.

До этого сообщалось, что почти 30 рейсов отменили в московских аэропортах из-за сильного снегопада, вызванного циклоном «Валли». Ситуация коснулась как прилетающих, так и вылетающих воздушных судов, в том числе семи зарубежных перевозчиков. Тем не менее при сложных погодных условиях все столичные аэропорты смогли обслужить 78 самолетов.

17 февраля летевший в Уфу самолет экстренно вернулся в аэропорт вылета в Нарьян-Маре. Причиной стала техническая неисправность. Самолет перед посадкой выработал топливо, а затем благополучно приземлился в 13:03 по московскому времени.