Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 08:46

Российский аэропорт временно перестал принимать и отправлять рейсы

Росавиация: в аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В аэропорту Калуги введены временные ограничения, сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале. Там пояснили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что вечером 19 февраля в аэропортах Сочи и Геленджика также ввели временные ограничения. В Росавиации пояснили, что воздушные гавани перестали принимать и отправлять самолеты. Утром 20 февраля ограничения сняли.

До этого сообщалось, что почти 30 рейсов отменили в московских аэропортах из-за сильного снегопада, вызванного циклоном «Валли». Ситуация коснулась как прилетающих, так и вылетающих воздушных судов, в том числе семи зарубежных перевозчиков. Тем не менее при сложных погодных условиях все столичные аэропорты смогли обслужить 78 самолетов.

17 февраля летевший в Уфу самолет экстренно вернулся в аэропорт вылета в Нарьян-Маре. Причиной стала техническая неисправность. Самолет перед посадкой выработал топливо, а затем благополучно приземлился в 13:03 по московскому времени.

Россия
Калуга
аэропорты
ограничения
Росавиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Миронов назвал альтернативу повышению НДС до 22% на импорт
В кемеровском ТРЦ произошла драка
Названо число оставшихся на Украине истребителей F-16
Путин назначил нового замглавы МИД России
Стало известно, когда состоится новый раунд переговоров по Украине
Преемник Эпштейна выплатит компенсации всем оставшимся жертвам
В России могут создать спецэнергозоны для искусственного интеллекта
Работавшего в Донбассе итальянского журналиста задержали в Стамбуле
Назван новый посол России в Турции
В Госдуме ответили, зачем ЦБ хочет создать реестр финансовых инфлюенсеров
Россияне оценили работу Путина
США укрепят свои силы на Ближнем Востоке на фоне напряженности с Ираном
Дмитриев пошутил об Обаме-инопланетянине
ЕС готовит сенсационный шаг против танкеров с российской нефтью
Осужденный за проукраинские листовки художник умер от инфаркта
Мошенники обещают россиянам 80 тыс. рублей перед 23 Февраля
В России с марта начнет действовать ГОСТ на бананы
Стало известно, из-за кого могли ввести санкции Украины против Лукашенко
Названо число россиян, которые сэкономят на подарках к 23 Февраля и 8 Марта
Готовивший теракт агент Украины открыл огонь по силовикам
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.