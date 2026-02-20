Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 10:02

В России с марта начнет действовать ГОСТ на бананы

Росстандарт утвердил первый ГОСТ на импортные бананы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Росстандарт впервые утвердил ГОСТ на ввозимые в Россию бананы, он вступит в силу в марте. Стандарт устанавливает требования к качеству, внешнему виду и степени зрелости продукции.

Документ запрещает ввоз плодов желтого цвета. Поставщики могут импортировать только зеленые или светло-зеленые бананы, которые достигают потребительской спелости на складах и в специально оборудованных помещениях на территории страны.

Стандарт допускает наличие в кисти не более одного вырезанного плода при условии сохранения зеленой плодоножки. Плоды должны обладать легким огуречным ароматом и выделять млечный сок при разрезании. ГОСТ устанавливает минимальную длину банана не менее 14 сантиметров. В одной кисти должно находиться не менее трех плодов.

ГОСТ носит рекомендательный характер. Производители и поставщики используют такие документы в качестве ориентира. Обязательный статус возникает при прямой отсылке к стандарту в законе, контракте или техническом регламенте.

Ранее в пресс-службе Минстроя России сообщили, что в России вводится новый национальный стандарт ГОСТ Р 72509-2026, который устанавливает единые правила для оценки качества отделки в новостройках. Документ вступит в силу с 1 марта.

ГОСТы
росстандарт
бананы
продукты
