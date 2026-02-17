Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 13:57

В России появится ГОСТ на отделку квартир в новостройках

С 1 марта в России вводится первый ГОСТ на отделку квартир в новостройках

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В России вводится новый национальный стандарт ГОСТ Р 72509-2026, который устанавливает единые правила для оценки качества отделки в новостройках, сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя России. Документ вступит в силу с 1 марта.

Утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 72509-2026 «Отделочные работы. Требования к результатам работ», который вводит единые измеримые критерии оценки качества отделки новостроек, — отметили в ведомстве.

Главным новшеством станет система из восьми классов отделки, где для каждого уровня прописаны допустимые отклонения по вертикали, горизонтали и плоскостности. Для жилых домов предусмотрен диапазон с первого по шестой класс, что позволит застройщикам и покупателям заранее фиксировать желаемое качество работ в договоре.

В министерстве подчеркивают, что внедрение ГОСТа должно существенно облегчить процесс сдачи-приемки квартир и минимизировать количество споров между дольщиками и девелоперами. Теперь качество «предчистовой» или «чистовой» отделки будет подтверждаться конкретными техническими методами контроля.

Ранее стоимость квадратного метра в столичных новостройках побила рекорд: в прошлом году она составляла 8,5 млн рублей, а к январю 2026 года этот показатель вырос на 25%, достигнув 10,6 млн рублей за пентхаус. Цена стала абсолютным историческим максимумом для московского рынка жилья.

Минстрой
ГОСТы
новостройки
квартиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме приняли закон о выдаче комнат одной категории студентов
Госдума сняла с рассмотрения вопрос об НДС на иностранные товары
Макрона засняли на пробежке в Индии
Раскрыто, сколько семей участников СВО получили гумпомощь в 2025 году
Стало известно, кто требует снесения построек Киркорова и его соседей
Милонов дал совет сыну актрисы Васильевой после скандального видео с женой
Сон без перегрева: какие материалы лучше работают круглый год
Адвокат экс-продюсера «Ласкового мая» не явился на заседание по апелляциям
Самая красивая спортсменка ОИ-2026 показала бюстгальтер и получила $1 млн
Психолог поделилась способами снизить тревогу перед родами
Путин напомнил губернаторам о шефстве над семьями бойцов СВО
Звездный состав «Крестного отца» выразил соболезнования семье Дюваля
Анна Asti раскрыла причину отъезда из России
Госдума обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ
Стало известно о росте промышленного производства в Подмосковье
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 17 февраля, фото, видео
Студенческие семьи в Петербурге получат выплаты при рождении ребенка
Предприниматель дала советы, как начать вести активный образ жизни
Политолог ответил, зачем министр армии США приехал на переговоры в Женеву
Названы предпринимаемые государством меры для защиты от мошенников
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.