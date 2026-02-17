В России появится ГОСТ на отделку квартир в новостройках

В России появится ГОСТ на отделку квартир в новостройках С 1 марта в России вводится первый ГОСТ на отделку квартир в новостройках

В России вводится новый национальный стандарт ГОСТ Р 72509-2026, который устанавливает единые правила для оценки качества отделки в новостройках, сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя России. Документ вступит в силу с 1 марта.

Утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 72509-2026 «Отделочные работы. Требования к результатам работ», который вводит единые измеримые критерии оценки качества отделки новостроек, — отметили в ведомстве.

Главным новшеством станет система из восьми классов отделки, где для каждого уровня прописаны допустимые отклонения по вертикали, горизонтали и плоскостности. Для жилых домов предусмотрен диапазон с первого по шестой класс, что позволит застройщикам и покупателям заранее фиксировать желаемое качество работ в договоре.

В министерстве подчеркивают, что внедрение ГОСТа должно существенно облегчить процесс сдачи-приемки квартир и минимизировать количество споров между дольщиками и девелоперами. Теперь качество «предчистовой» или «чистовой» отделки будет подтверждаться конкретными техническими методами контроля.

Ранее стоимость квадратного метра в столичных новостройках побила рекорд: в прошлом году она составляла 8,5 млн рублей, а к январю 2026 года этот показатель вырос на 25%, достигнув 10,6 млн рублей за пентхаус. Цена стала абсолютным историческим максимумом для московского рынка жилья.