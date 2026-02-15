Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 09:57

Ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международный аэропорт Калуги «Грабцево» перестал обслуживать авиарейсы утром 15 февраля, заявил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, ограничения начали действовать около 09:45 по московскому времени.

Аэропорт Калуга (Грабцево): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ночью 15 февраля Росавиация вводила временные ограничения на работу воздушных гаваней Владикавказа (Беслан), Магаса и Грозного (Северный). Спустя шесть часов ограничения были сняты. За это время на запасные аэродромы ушли два самолета, выполнявших рейсы в Грозный.

До этого стало известно, что самолет Ан-72 авиакомпании «А247», выполнявший чартерный рейс из Игарки, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Диксон. На борту находились 52 пассажира и члены экипажа, обошлось без жертв и пострадавших.

Тем временем над Нигерией у пассажирского самолета Boeing 737 взорвался двигатель. Находившиеся на борту 80 человек услышали хлопок и грохот. Чрезвычайная ситуация произошла вскоре после вылета из аэропорта Мухаммеда.

аэропорты
ограничения
Росавиация
Калуга
