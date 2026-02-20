В Госдуме объяснили, зачем менять систему оплаты труда врачам

Сегодня существует дисбаланс в распределении заработной платы медицинских работников, и новая система оплаты труда должна его ликвидировать, сообщил NEWS.ru председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, реформа должна восстановить социальную справедливость.

Данная мера должна сказаться на ликвидации дисбаланса [в распределении зарплат — прим.] то есть, это и принцип социальной справедливости, и для отдельной категории работников повышение зарплаты, ну, и формирование некой системы, справедливой системы, которая не позволит вот этого хаотичного перетекания кадров в связи с существующим дисбалансом, или вообще отток в коммерцию», — сообщил Ярослав Нилов.

В России уже реализован пилотный проект новой системы оплаты, и теперь подводятся итоги этого эксперимента и формируются соответствующие подходы. Цель — убрать дисбаланс, соблюдая нормы Трудового кодекса, подчеркнул парламентарий. Он добавил, что уже имеется «соответствующее поручение президента».

Вопрос существующего дисбаланса обсуждается в России давно, добавил Нилов. Создавались комиссии на самых разных уровнях. Процесс был запущен еще шесть лет назад. В Трудовом кодексе появились соответствующие нормы, которые дали право правительству реформировать отрасль, однако пандемия коронавируса нарушила планы.

Убирать дисбаланс — это не значит понижать, а наоборот, подтягивать к медиане то, что не дотягивает. То есть убирать дисбаланс, обеспечить повышение там, где это требуется. Ну и, конечно, как следствие, это ликвидация кадрового голода и остановка оттока специалистов из бюджетной сферы в коммерческую систему, в коммерческую сферу, — сообщил Нилов.

Новая система оплаты труда сможет решить проблему текучки кадров и оттока грамотных специалистов в коммерцию, резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в России намерены усовершенствовать систему оплаты труда медработников. Президент РФ Владимир Путин отметил, что будет реформироваться оказание первичной медицинской помощи. Постановление о запуске пилотного проекта по совершенствованию системы оплаты труда медработников правительство РФ выпустило еще в 2021 году.