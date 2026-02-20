Зимняя Олимпиада — 2026
«Никогда не забывал»: Трамп поможет американцам, которых «предал» Байден

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Daniel Torok/US White House /Global Look Press
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social обвинил своего предшественника Джо Байдена в предательстве жителей города Ист-Палестайн в штате Огайо, где в 2023 году произошла железнодорожная катастрофа. Хозяин Белого дома пообещал выделить $10 млн (766 млн рублей) на помощь американцам.

Великим жителям Ист-Палестайна, штат Огайо, которые были позорно преданы и забыты мошенником Джо Байденом, Трамп никогда не забывал о вас и никогда не забудет, — написал Трамп.

Таким образом американский лидер прокомментировал сход товарного поезда с рельсов в городе Ист-Палестайн 3 февраля 2023 года. В результате аварии часть токсичных химикатов проникла в окружающую среду, в том числе в водоем, впадающий в реку Огайо.

Ранее Трамп пообещал опубликовать информацию Пентагона о внеземной жизни и НЛО. Он пояснил, что наблюдает огромный интерес со стороны общества к этому вопросу.

Трамп также задремал на первом заседании Совета мира, который самолично и организовал для урегулирования конфликта в секторе Газа и других глобальных проблем. Встреча состоялась в четверг, 19 февраля, в Вашингтоне.

