Телеведущая вышла в эфир в пьяном виде и вызвала шквал комментариев в Сети

Телеведущая вышла в эфир в пьяном виде и вызвала шквал комментариев в Сети В Австралии телеведущая новостей спорта Мэйсон вышла в эфир в пьяном виде

В Австралии телеведущая новостей спорта Даника Мэйсон вышла в эфир в пьяном виде, сообщила телерадиокомпания BBC. Во время комментирования новостей из Италии, где проходит Олимпиада, она говорила медленно, часто запиналась и перескакивала с одной темы на другую.

Цена на кофе здесь вполне нормальная, нам скорее придется привыкать к ценам на кофе в Америке. Не уверена насчет игуан, к чему это? — сказала Мэйсон в эфире.

Выходка телеведущей вызвала неоднозначные комментарии в Сети. Одни люди назвали ее «любимым репортером», а другие — обвинили в некомпетентности. Позднее Мэйсон извинилась за выход в эфир в нетрезвом виде.

Ранее поклонники телеведущей Регины Тодоренко разделились на два противоположных лагеря в оценке ее творчества. Под постом звезды в Telegram-канале часть аудитории на фоне «отмены» знаменитости активно выразила ей поддержку и заявила, что любое появление ведущей в кадре дарит заряд позитива и хорошего настроения.

До этого бывшего ведущего CNN Дона Лемона арестовали в Лос-Анджелесе по обвинению в заговоре с целью нарушения гражданских прав. В операции участвовали ФБР и Управление внутренней безопасности США.