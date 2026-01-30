Известного экс-телеведущего арестовали по делу о заговоре CBS News: в США арестовали бывшего ведущего CNN Дона Лемона по статье о заговоре

Бывшего ведущего CNN Дона Лемона арестовали в Лос-Анджелесе по обвинению в заговоре с целью нарушения гражданских прав, сообщает телеканал CBS News. Арест провели совместно ФБР и Управление внутренней безопасности США вечером 29 января.

По информации канала, Лемона задержали в отеле после того, как присяжные в штате Миннесота вынесли обвинительное заключение. На момент ареста журналист находился в Калифорнии, чтобы работать на церемонии вручения премии «Грэмми».

Точные детали обвинения пока не разглашаются. Известно, что по этому же делу обвинения предъявлены еще пяти людям, некоторые из них уже задержаны.

Адвокат Лемона Аббе Лоуэлл подтвердил факт ареста. Он заявил, что деятельность его подзащитного в Миннеаполисе была исключительно профессиональной и защищена конституцией США.

Юрист назвал арест беспрецедентной атакой на свободу прессы и пообещал оспаривать обвинения в суде. Дон Лемон много лет был известным телеведущим и часто комментировал острые политические темы.