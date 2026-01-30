Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 19:11

Известного экс-телеведущего арестовали по делу о заговоре

CBS News: в США арестовали бывшего ведущего CNN Дона Лемона по статье о заговоре

Читайте нас в Дзен

Бывшего ведущего CNN Дона Лемона арестовали в Лос-Анджелесе по обвинению в заговоре с целью нарушения гражданских прав, сообщает телеканал CBS News. Арест провели совместно ФБР и Управление внутренней безопасности США вечером 29 января.

По информации канала, Лемона задержали в отеле после того, как присяжные в штате Миннесота вынесли обвинительное заключение. На момент ареста журналист находился в Калифорнии, чтобы работать на церемонии вручения премии «Грэмми».

Точные детали обвинения пока не разглашаются. Известно, что по этому же делу обвинения предъявлены еще пяти людям, некоторые из них уже задержаны.

Адвокат Лемона Аббе Лоуэлл подтвердил факт ареста. Он заявил, что деятельность его подзащитного в Миннеаполисе была исключительно профессиональной и защищена конституцией США.

Юрист назвал арест беспрецедентной атакой на свободу прессы и пообещал оспаривать обвинения в суде. Дон Лемон много лет был известным телеведущим и часто комментировал острые политические темы.

США
аресты
телеведущие
заговоры
ФБР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Джокович вырвался в финал Australian Open
Полиция наказала двух байкеров с накладными женскими грудями
Сухой снегопад и холод до -10? Погода в Москве в начале марта: чего ждать
Петербургский аэропорт представил обновленный логотип
«Курьез»: в Совфеде назвали нелепыми претензии США к Кубе
Минфин намерен обелить экономику России
Жену Безоса высмеяли за «использованный тампон» от Versace на Неделе моды
Известного экс-телеведущего арестовали по делу о заговоре
Военэксперт предположил, будут ли ВС РФ штурмовать Запорожье
Известный российский композитор рассказал о победе над Apple Music
Москвич расправился с пятью знакомыми молотками и вафельницей
«Райский сад» превратился в ад. Европа без России обречена на нищету
«Прикончил бы и вынес по частям»: аутичную девочку едва спасли от педофила
В Киеве нарастает паника из-за одного невыполненного обещания США
Подпольщики сорвали переброску мобилизованных ВСУ
В Москве наградили победителя II ежегодной Премии имени Никиты Цицаги
Захарова придумала необычный термин для описания России и Белоруссии
Инфекционист рассказал, есть ли риск заразиться проказой в России
Россиянам рассказали, что такое «географический язык»
Главный кондитер России развелся
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.