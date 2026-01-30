Американец перевоплотился в агента ФБР, чтобы спасти народного героя США CBS News: американец под видом агента ФБР пытался освободить Манджоне из тюрьмы

В США мужчина притворился агентом ФБР, чтобы освободить из тюрьмы 27-летнего Луиджи Манджоне, передает американский телеканал CBS News. Заключенный обвиняется в убийстве гендиректора крупнейшей медицинской страховой компании страны UnitedHealthcare Брайана Томпсона, за что получил среди части американцев славу народного героя. Однако затея мужчины обернулась провалом и он был задержан.

В среду был арестован мужчина, которого подозревают в том, что он выдавал себя за агента ФБР и пытался освободить Луиджи Манджоне из бруклинской тюрьмы, где тот содержится под стражей, — говорится в материале.

По данным издания, некий Марк Андерсон предъявил ложное судебное постановление об освобождении Манджоне. После неудачной попытки его задержали. При обыске у него обнаружили вилку для барбекю и круглое стальное лезвие. В качестве удостоверения личности он предъявил водительские права штата Миннесота.

