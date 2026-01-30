Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 12:57

Американец перевоплотился в агента ФБР, чтобы спасти народного героя США

CBS News: американец под видом агента ФБР пытался освободить Манджоне из тюрьмы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В США мужчина притворился агентом ФБР, чтобы освободить из тюрьмы 27-летнего Луиджи Манджоне, передает американский телеканал CBS News. Заключенный обвиняется в убийстве гендиректора крупнейшей медицинской страховой компании страны UnitedHealthcare Брайана Томпсона, за что получил среди части американцев славу народного героя. Однако затея мужчины обернулась провалом и он был задержан.

В среду был арестован мужчина, которого подозревают в том, что он выдавал себя за агента ФБР и пытался освободить Луиджи Манджоне из бруклинской тюрьмы, где тот содержится под стражей, — говорится в материале.

По данным издания, некий Марк Андерсон предъявил ложное судебное постановление об освобождении Манджоне. После неудачной попытки его задержали. При обыске у него обнаружили вилку для барбекю и круглое стальное лезвие. В качестве удостоверения личности он предъявил водительские права штата Миннесота.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области поймали группу людей, которые пытались проникнуть в воинские подразделения под видом журналистов. Как отмечал губернатор региона Владимир Сальдо, задержание произошло после трагедии в Хорлах и на фоне кибератак на сайт администрации.

США
тюрьмы
агенты
ФБР
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков отреагировал на обещание Зеленского «не сдать без боя» Донбасс
Песков анонсировал важное заседание во главе с Путиным
Sony планирует порадовать новинкой поклонников PlayStation Portal
Подросток засунул дезодорант себе в задний проход и чудом избежал смерти
«День нашей общей победы»: Белоусов сообщил об активном продвижении России
Российские военные снесли набитую бойцами ВСУ казарму во дворце культуры
В Малайзии курьера шокировало предложение о доставке необычного груза
Стало известно о состоянии пропавших российских туристов в Египте
«Ты ужасна»: женщина бросила мужа и ребенка после получения госвыплаты
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной действует до 1 февраля
Кинолог ответил, почему собака перестает слушаться хозяина
В Кремле высказались насчет заявления ООН о Крыме и Донбассе
Вооруженного камнем бездомного после ограбления ресторана нашли за мусоркой
Генерал указал на невменяемость Зеленского
Зеленского обвинили в саботаже скорых переговоров в Абу-Даби
Американец перевоплотился в агента ФБР, чтобы спасти народного героя США
В АП предупредили о демографической катастрофе в мире
Врачи спасли половой орган мужчины после его баловства с бутылкой
Полуголый мужчина устроил дебош на высоте 10 тыс. метров над землей
Россиянин заплатит рублем за оскорбление сотрудника метро в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.