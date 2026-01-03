В Херсонской области задержали любопытных «журналистов» Сальдо: выдававшая себя за СМИ и пытавшаяся проникнуть в войска группа задержана

В Херсонской области поймали группу людей, которые пытались проникнуть в воинские подразделения под видом журналистов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 1». Задержание произошло после трагедии в Хорлах и на фоне кибератак на сайт администрации.

Наш сайт администрации и правительства был разблокирован, но кибератаки были направлены на то, чтобы сбить и запутать информацию, и вместе с этим сейчас правоохранительные органы задержали группу лиц, которая представлялась журналистами и пыталась попасть в воинские подразделения, — сказал Сальдо.

Ранее губернатор региона сообщил, что практически все посетители кафе в Хорлах, атакованного ВСУ, были местными жителями. Сальдо уточнил, что личности погибших устанавливают с помощью ДНК-анализа. О приезжих гостях информация пока отсутствует.

До этого Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало провести беспристрастное расследование удара ВСУ по Хорлам. В организации выразили тревогу в связи с сообщениями о пострадавших среди мирных жителей, включая детей, и вопросами о соблюдении международного гуманитарного права.