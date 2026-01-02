«Практически все»: в Херсонской области раскрыли новые детали атаки ВСУ Сальдо: почти все посетители попавшего под удар ВСУ кафе в Хорлах были местными

Почти все посетители кафе в Хорлах Херсонской области, попавшего под удар Вооруженных сил Украины, были местными жителями, рассказал в эфире телеканала «Соловьев Live» губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, личности приезжих устанавливаются.

Практически все, кто там был, известны, потому что большая часть там были местные жители. Из соседних населенных пунктов, там есть неподалеку районный центр, Каланчак называется, оттуда люди приехали. <…> Пока что неизвестны гости, — сказал Сальдо.

Он добавил, что судмедэксперты продолжают устанавливать личности погибших. Для этих целей они анализируют ДНК. В конечном итоге родственники погибших будут найдены и проинформированы.

Украинские войска ударили БПЛА по кафе в Хорлах в новогоднюю ночь. Губернатор Херсонской области заявил, что в заведении было больше 100 человек.

Как сообщили в администрации Херсонской области, всем пострадавшим жителям села Хорлы выплатят от 250 до 750 тыс. рублей. Кроме того, семьи погибших получат по 1 млн рублей.