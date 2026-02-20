Почему не работает мобильный интернет сегодня, 20 февраля: где сбои в РФ

Сегодня, 20 февраля, мобильный интернет не работает в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 20 февраля

Неполадки в работе мобильного интернета наблюдаются в десятках регионов, следует из данных мониторингового сайта «Сбой.рф». Абоненты не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.

Больше всего жалоб приходит от абонентов МТС. За сутки уже накопилось почти 100 обращений. Ранее этот показатель составил 393. Сообщения о сбоях поступают из Москвы — 22%, Санкт-Петербурга — 12%, Свердловской области, Краснодарского края — по 9%, Челябинской, Оренбургской областей — по 7%, Новосибирской области, Тюмени — по 6%, Пермского края — 4%, Башкирии, Иркутской области — по 3%, Красноярского края, Нижегородской, Московской, Саратовской, Омской, Курской областей, Татарстана — по 1%.

В сетях других операторов, согласно статистике, также наблюдаются сбои. О проблемах пишут из следующих регионов: Москва, Кемеровская область, Санкт-Петербург, Оренбургская область, Красноярский край, Иркутская, Ростовская, Тверская, Свердловская области, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область.

Почему не работает мобильный интернет 20 февраля

Мобильный интернет отключают для противодействий беспилотникам. В случае соответствующей угрозы пропускную способность сети понижают, чтобы разорвать канал связи между центром управления и дроном, объяснили специалисты. Это необходимо, потому что БПЛА могут поддерживать сообщение с оператором и передавать изображение с помощью базовых станций.

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“», — объяснили в оперштабе Краснодарского края.

По словам президента России Владимира Путина, безопасность населения — главный приоритет в вопросе ограничений мобильного интернета. Кремль считает оправданными отключения мобильной сети с целью борьбы с атаками дронов, отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Решение [об отмене ограничений] принимается исходя из обстановки, которая складывается на территории в первую очередь Российской Федерации, а не в отдельно взятом регионе, исходя из того, что мы находимся в условиях спецоперации. По указу президента эти права делегированы ФСБ. Технические ограничения проводят непосредственно провайдеры. Такой механизм работы. Что касается окончания — вы все видите обстановку. Сегодня говорить о том, когда это закончится, наверное, сложно. По крайней мере, я не могу сказать конкретную дату», — сообщил вице-губернатор по вопросам безопасности Томской области Игорь Толстоносов.

Как пользоваться интернетом при ограничениях

При отключении мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Также в период сбоев остаются доступными сайты из белого списка.

В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

Мессенджер Telegram никогда не включат в белый список сервисов в России из-за его иностранного происхождения, объяснил глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский.

