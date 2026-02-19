Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 13:48

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 февраля: где сбои в РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сегодня, 19 февраля, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 19 февраля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 19 февраля, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, поисковыми системами, мессенджерами и QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 19 февраля поступило от пользователей МТС. Порядка 18% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 13% — на Санкт-Петербург, 10% — на Свердловскую область, 6% — на Ярославскую область, 5% — на Татарстан, Пермский и Краснодарский края, 4% — на Тюмень и Ханты-Мансийский автономный округ, 3% — на Кабардино-Балкарию, Красноярский и Хабаровский края, Саратовскую, Московскую и Иркутскую области, 2% — на Алтайский край, Томскую, Челябинскую, Псковскую и Тверскую области.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 19 февраля

Понижения скорости интернет-соединения с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Ограничения по всей России связаны с обеспечением безопасности граждан, и этим нельзя пренебрегать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отключение мобильной передачи данных помогает предотвратить управление дронами и передачу видеосигнала с них.

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“», — объяснили в оперштабе Краснодарского края.

19 февраля особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников действовал, в частности, в Ленинградской, Псковской, Ивановской и Ярославской областях. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников над российскими регионами.

Когда снимут ограничения с мобильного интернета

Вице-губернатор по вопросам безопасности Томской области Игорь Толстоносов объяснил, что нельзя назвать точную дату отмены ограничений.

«Решение принимается исходя из обстановки, которая складывается на территории в первую очередь Российской Федерации, а не в отдельно взятом регионе, исходя из того, что мы находимся в условиях спецоперации. По указу президента эти права делегированы ФСБ. Технические ограничения проводят непосредственно провайдеры. Такой механизм работы. Что касается окончания — вы все видите обстановку. Сегодня говорить о том, когда это закончится, наверное, сложно. По крайней мере, я не могу сказать конкретную дату», — сообщил он в ходе пресс-конференции.

Полноценную работу операторы связи восстанавливают исходя из оперативной обстановки и после отмены режима беспилотной опасности.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как пользоваться интернетом при ограничениях

При отключении мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Также в период сбоев остаются доступными сайты из белого списка.

В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

Мессенджер Telegram никогда не включат в белый список сервисов в России из-за его иностранного происхождения, объяснил глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский.

мобильный интернет
сотовые операторы
новости
сбои
Мария Баранова
М. Баранова
