«Угроза очевидна»: в Кремле высказались о сбоях интернета в России Песков назвал ограничения интернета в России оправданными

Сбои в работе интернета по всей России в последние недели оправданы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передают «Известия», это связано с безопасностью граждан, поэтому такими вещами нельзя пренебрегать.

Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправдано. И всё является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна, — сказал он.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал, что временные ограничения мобильной связи в регионах помогают защитить страну от атак дронов. По его словам, ВСУ регулярно пытаются совершать налеты с помощью БПЛА на российские территории, используя для управления дронами мобильный интернет. Парламентарий отметил, что, несмотря на возможности радиоэлектронной борьбы, существуют глухие зоны, где система подавления сигналов неэффективна.

Между тем эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский считает, что отключение мобильного интернета в городах РФ, вероятнее всего, связано с угрозами физической безопасности граждан, а не информационной. Он напомнил, что при совершении терактов часто используются системы дистанционного управления.