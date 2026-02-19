Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 февраля: инфографика

В ночь на 19 февраля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 113 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

50 БПЛА – над территорией Брянской области, 35 БПЛА – над территорией Смоленской области, 12 БПЛА – над территорией Тверской области, 10 БПЛА – над территорией Новгородской области, четыре БПЛА – над территорией Ленинградской области, два БПЛА – над территорией Калужской области, — сообщили в ведомстве.