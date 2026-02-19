Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 07:45

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 февраля: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

В ночь на 19 февраля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 113 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

50 БПЛА – над территорией Брянской области, 35 БПЛА – над территорией Смоленской области, 12 БПЛА – над территорией Тверской области, 10 БПЛА – над территорией Новгородской области, четыре БПЛА – над территорией Ленинградской области, два БПЛА – над территорией Калужской области, — сообщили в ведомстве.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

атаки
БПЛА
ВСУ
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы лидеры среди недружественных стран по числу студентов в вузах РФ
Подсчитаны потери «Калашникова» от аферы с некачественными деталями
Тимур Иванов захотел засудить Минобороны России
Школьник ранил ножом сверстника в одной из школ Пермского края
«Уже за народ решил?»: Зеленского уличили в попытке уйти от ответственности
Россиянам объяснили, как перестать искать у себя болезни
«Отмашка дана»: Азаров об уликах НАБУ в отношении Зеленского
Командиры грозят смертью, наемники в ловушке: новости СВО к утру 19 февраля
Орбана предупредили о рисках ставки на американских политиков
Ветеринар назвал самые важные анализы для кошек с улицы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 февраля: инфографика
Таиланд выдал России мошенника, укравшего миллиарды на госзаказах
В Хабаровске семимесячный ребенок обварился в кипятке
Эксперт оценил, как освобождение Миньковки отразилось на ДНР
Силы ПВО сбили 113 беспилотников над Россией за ночь
Врач рассказала о предвестниках инсульта в молодом возрасте
Двух пропавших в Петербурге сестер нашли во Владимирской области
В России предложили привязать льготы для бизнеса к ключевой ставке
Раскрыта причина смерти звезды «Криминального чтива»
Украинский чиновник утверждает, что получил сотни тысяч долларов от бабушки
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.